Trzykrotnie opłynęła świat. Spotkanie w Szczecinie

W niedzielę o 16.00 w Morskim Centrum Nauki odbędzie się spotkanie z kapitan Joanną Pajkowską. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pokonała setki mil trzykrotnie opływając świat - w niedzielę o 16.00 w Morskim Centrum Nauki odbędzie się spotkanie z kapitan Joanną Pajkowską.

Żeglarka jest laureatką takich nagród jak Srebrny Sekstant czy Kolos 2019. Tak opowiada o jednej ze swoich morskich wypraw.



To wszystko jest w głowie, jak się człowiek zaprogramuje. Ja się po prostu niechcący zupełnie tak zaprogramowałam, że to ma być poniżej 200 dni i ma się wszystko udać i wszystko ma być dobrze. I ja mam dopłynąć, że ja po prostu jakby realizowałam to moje postanowienie - mówi Pajkowska.



Spotkanie będzie kolejną odsłoną cyklu Żaglonauci organizowanego przez MCN. Poprowadzi je nasza radiowa koleżanka Katarzyna Wolnik-Sayna.



Wstęp wolny.