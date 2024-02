Stargardzka wąskotorówka. Prace trwają... [ZDJĘCIA]

Porządkowanie stacji dawnej wąskotorówki w Stargardzie już na półmetku - w każdy weekend od końca stycznia teren nieczynnej kolejki sprzątają wolontariusze, którzy odpowiedzieli na apel Stowarzyszenia Stargardzka Kolej Dojazdowa.

Organizatorzy przyznają, że przybywa chętnych do udziału w wielkim sprzątaniu. Po oczyszczeniu części torowiska uzbrojony w piłę Paweł Lubowicz zajął się krzewami do wycięcia.- Blisko torów, żeby udrożnić, przygotować do dalszych prac... - powiedział.Dariusz Stankiewicz informuje, że posprzątano też oba perony.- Cieszymy się z każdej pomocy, nawet na pół godziny, na godzinę, ludzi przybywa, pomagają przez cały czas - przyznaje.Krzysztof Skrzypczyk, prezes stowarzyszenia przyznaje, że prace toczą się zgodnie z planem.- Do kwietnia mamy nadzieję oczyścić całość stacji, a potem ruszamy na szlak. Żeby dotrzeć do Żarowa potrzebujemy 60 metrów szyn, za Żarowem będzie to 2 tysiące metrów szyn - zaznaczył.Do uzupełnienia rozkradzionych odcinków Stargardzka Kolej Dojazdowa podjęła starania, by otrzymać potrzebne szyny w darowiźnie od PKP PLK po remontach linii kolejowych.