Pomorskie Panie - spotkanie przy świecach i fortepianie [ZDJĘCIA]

Stroje z XVIII i XIX wieku oraz muzyka wykonywana na historycznym fortepianie - tak było w niedzielę w szczecińskim Domu Grotha.

To w ramach nowego cyklu historycznych wieczorów pod nazwą "Pomorskie Panie - spotkanie przy świecach i fortepianie".



- Mój strój jest frakiem z połowy XIX wieku. Do tego mam cylinder, czyli wysoki kapelusz, który był używany przez eleganckich mężczyzn - objaśniał jeden z obecnych panów.



- Suknia rozstawiona na szerokim panier, czyli z francuska: koszyk; stelażu, który robiono z wikliny i fiszbinów, różne tu były pomysły... - dodała inna z uczestniczek spotkania.



Odbyło się ono w 184. rocznicę śmierci księżnej Elżbiety Brunszwickiej. To postać ważna dla dzielnicy Grabowo, znana w Szczecinie z przełomu XVIII/XIX wieku.