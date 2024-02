Nowa Lewica ujawniła swojego kandydata na prezydenta Szczecina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Bogdan Jaroszewicz będzie kandydatem Nowej Lewicy w wyborach na prezydenta Szczecina. Jego nazwisko ujawnił w "Rozmowach pod krawatem" szef tej partii w Szczecinie.

Zdaniem Dawida Krystka, Jaroszewicz to sprawny menadżer, doświadczony również w sprawach samorządowych. Był m.in. zastępcą prezydenta Szczecina. Zdaniem Krystka, to działania Jaroszewicza umożliwiły realizację szeregu inwestycji.



- Bogdan Jaroszewicz odpowiadał za inwestycje w naszym mieście. Ja wymienię tylko kilka z nich: to hala widowiskowo-sportowa, filharmonia, szczeciński Szybki Tramwaj. Te inwestycje przebiegały sprawnie, co pokazuje, że Bogdan Jaroszewicz to dobry menadżer. To urzędnik, który zna się na swojej robocie i który gwarantuje, że kolejne inwestycje i rozwój miasta, będą przebiegały tak, jak byśmy tego oczekiwali - mówi Krystek.



Kandydaturę Jaroszewicza musi teraz zaakceptować Zarząd Miejski Partii i Rada Regionu. Krystek dodał, że Nowa Lewica ma również kandydatkę na zastępczynię prezydenta miasta, jednak jej nazwisko ujawni za jakiś czas.