Szef Nowej Lewicy: "Piotr Krzystek się wypalił"

"Piotr Krzystek się wypalił, powinien udać się na prezydencką emeryturę" - tak szef Nowej Lewicy w Szczecinie wyjaśnia, dlaczego jego partia wystawia własną kandydaturę, a nie zdecydowała się poprzeć urzędującego prezydenta, w nadchodzących wyborach samorządowych.

Przypomnijmy, że kandydatem Nowej Lewicy będzie Bogdan Jaroszewicz. Dawid Krystek w "Rozmowach pod Krawatem" przyznał, że Krzystek zrobił wiele dobrego dla miasta, ale nadal nie rozwiązał wielu podstawowych problemów mieszkańców - i nie zanosi się, żeby to zrobił.- Pan Piotr Krzystek jest prezydentem już 18 lat, a dalej niektórzy mieszkańcy naszego miasta korzystają z toalet na półpiętrze. To tak nie powinno wyglądać... Dzisiaj pan prezydent moim zdaniem się wypalił, brak mu tej iskry. Ja patrzę na funkcjonowanie miasta, poprzez pryzmat "betonozy" i niesprawnej komunikacji. Nie ma też mieszkań komunalnych... To są problemy, które trzeba dzisiaj rozwiązać, więc czas na zmianę - podkreślał Krystek.Piotra Krzystka, który będzie walczył o reelekcję popierają Platforma Obywatelska i Polska 2050. Wybory samorządowe odbędą się siódmego kwietnia.