Możesz zmienić swoją szkołę na lepsze!

"Weź sprawy w swoje ręce i zmień swoją szkołę" - rusza kolejna edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

To akcja, w której młodzi mieszkańcy Szczecina mogą zmieniać swoje otoczenie.



Każda z 34 szkół ponadpodstawowych biorących udział w MBO ma do zagospodarowania 6 tysięcy złotych. Uczniowie swoje grupowe pomysły mogą składać do 3 marca.



Głosowanie na najlepszy projekt odbędzie się od 20 do 22 marca, ogłoszenie wyników trzy dni później. Zwycięskie projekty będą realizowane do 30 czerwca bieżącego roku.



W poprzednich edycjach najwięcej głosów zdobywały projekty takie jak m.in. strefa relaksu w akademikach i budowa szkolnych siłowni.