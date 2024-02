Poszukiwany 25-latek, uciekając staranował radiowóz

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciec policjantom.

Do zdarzenia doszło w Morzyczynie pod Stargardem. 25-latek jechał całą szerokością jezdni, staranował jeden z radiowozów, spowodował też inne niebezpieczne sytuacje. Ostatecznie uciekiniera udało się zatrzymać w Bielkowie.



Jak się okazało, mężczyzna było poszukiwany - ma do odbycia rok więzienia. Do tego w ogóle nie powinien siadać za kierownicę. Sąd pięć razy nakładał na niego zakaz prowadzenia pojazdów. Trafił już do aresztu, usłyszał zarzut czynnej napaści na policjantów. Za to przestępstwo odpowie przed sądem.