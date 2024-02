Kołobrzeg szuka rozwiązania problemu braku nocnych dyżurów aptek

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Jest szansa na powrót nocnych i świątecznych dyżurów aptek w Kołobrzegu. Miejscowi urzędnicy mają rozwiązanie problemu.

Problem z dostępnością do aptek w godzinach nocnych oraz w dni wolne występuje w Kołobrzegu od początku roku. Wówczas zgodnie ze zmienionym prawem farmaceutycznym, w mieście zniknęły nocne i świąteczne dyżury, gdyż w miejscowościach powyżej 40 tysięcy mieszkańców nie nakazuje ich odgórnie prawo. Takie dyżury są dobrowolne i mogą być finansowane przez starostwo powiatowe.



Kołobrzescy urzędnicy zbierali od Narodowego Funduszu Zdrowia dane dotyczące potencjalnego zainteresowania nocną apteką, a od miejscowych farmaceutów otrzymali informacje dotyczące godzin ich funkcjonowania.



Jak mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, na tej podstawie wytypowano jedną aptekę w centrum miasta, która miałaby pełnić specjalne dyżury.



- Największe ewentualne zapotrzebowanie na dyżury nocne jest między godziną 20 a 23. W związku z tym, że to są koszty, na ten moment wnioskujemy o to, żeby wydłużyć pracę tejże apteki do godziny 23 w każdym dniu w roku, soboty, niedziele, święta - mówi Tamborski.



Dotychczas najdłużej czynna apteka w mieście funkcjonuje do godz. 22. Za każdą dodatkową godzinę powiat zapłaci 150 złotych.