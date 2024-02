Brakuje pieniędzy na remonty dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mały budżet i wysokie koszty. Pod znakiem zapytania stoi remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

W pierwszych dwóch przetargach na wyłonienie wykonawcy nie zgłosiła się żadna firma, a oferty złożone w trzecim przewyższają budżet inwestycji - mówi rzecznik Zamku Monika Adamowska.



- Otworzyliśmy oferty. Ucieszyliśmy się, że są, bo to już trzeci projekt, w którym usiłujemy wyłonić wykonawcę tych robót. Tym razem wystartowały cztery firmy. Ich oferta przewyższa zagwarantowaną w budżecie kwotę - mówi Adamowska.



Zależy nam na realizacji tej inwestycji. Poprawi ona zarówno estetykę, jak i funkcjonalność zamkowych dziedzińców - dodaje rzecznik.



- Modernizacja nawierzchni dziedzińców, sieci, mediów. Chodzi nam o to, żeby takie sieci, jak telekomunikacyjna, kanalizacyjna, to wszystko uporządkować. Żeby to na lata służyło, żeby turyści w każdym miejscu dziedzińca mieli dostęp do dobrego Wi-Fi - mówi Adamowska.



Szansą na realizację remontu jest dodatkowe finansowanie z Samorządu Województwa, o które Zamek będzie zabiegać.