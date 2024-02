Kandydatka na wójta gminy Dobra: Mam trzy kluczowe punkty [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Z osobnym programem dla każdej miejscowości w gminie Dobra, będzie się ubiegać o fotel wójta Joanna Napiwodzka wicestarosta policki, popierana przez Koalicję Obywatelską.

Kandydatka ma 42 lata i jest mieszkanką Mierzyna.



- Mam trzy kluczowe punkty dla wszystkich mieszkańców gminy w swoim programie wyborczym - mówi Joanna Napiwodzka. - To jest plan zagospodarowania przestrzennego. Druga rzecz to są drogi. Byłoby dobrze, gdybyśmy stworzyli taki harmonogram remontu budów dróg, żeby każdy z naszych mieszkańców przynajmniej wiedział, że jego miejscowość i ulica, którą dojeżdża do swojej posesji, jest uwzględniona w tym harmonogramie. Trzeci taki element to jest fakt wykorzystania środków Unii Europejskiej.



Joannę Napiwodzką popiera marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Asia do samorządu, można powiedzieć weszła naprawdę z przytupem. Zrobiła wtedy najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów do rady powiatu. A nie jest łatwo zdeklasować urzędującego starostę. To udało się Asi - powiedział Geblewicz.



Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.