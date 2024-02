E-papierosy kupują głównie ludzie młodzi. Czy powinny być zakazane? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych? - mieszkańcy Szczecina są podzieleni.

Do wycofania z półek sklepowych tzw. "jednorazówek" dąży m.in. Ministerstwo Zdrowia. Zakaz miałby być wprowadzony w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a najlepiej przed wakacjami - zapowiadał wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Powód? Niezdrowy trend i nadużywanie jednorazówek przez osoby młode. Resort zdrowia w ten sposób chce chronić młodzież przed szkodliwymi produktami.Zapytaliśmy szczecinian, co sądzą o takim pomyśle.- Teoretycznie ludzie mają wybór, ale słyszałam, że nie jest to za zdrowe. - Jestem jak najbardziej za, ponieważ jest to środek nadużywany przede wszystkim przez osoby małoletnie, nawet nieletnie. - Myślę, że jednak powinien być wybór, bez zakazu. Trudno, jeżeli ktoś się zdecyduje, to niech pali, jeżeli nie to nie. - Nie mam jeszcze takiego zdania szczerze mówiąc, czy to powinno być zakazane czy nie. Dużo osób to pali, w zastępstwie za papierosy. - Ciężki orzech do zgryzienia - mówią szczecinianie.- Bardzo się sprzedają. Codziennie praktycznie po 50, jak nie więcej. Są klienci, którzy przychodzą dzień w dzień i kupują codziennie. Głownie młodzi - mówi kasjerka z lokalnego sklepu.W Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia zarówno jednorazowych e-papierosów, jak i e-papierosów do wielokrotnego użycia.Zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów zapowiedziały też m.in. Niemcy, Anglia i Francja.