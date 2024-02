Apel poradni w Świnoujściu: "Nie przyjdziesz, odwołaj"

Szpital w Świnoujściu. źródło: https://www.facebook.com/szpitalswinoujscie

Nie zamierzasz przyjść na wizytę do poradni - odwołaj ją. O to apelują pracownicy przyszpitalnej poradni specjalistycznej w Świnoujściu.

Na umówione wizyty lekarskie potrafi przyjść mniej niż połowa pacjentów, mimo SMS-owych powiadomień o zbliżającej się wizycie.



Prośba pracowników szpitala nie wzięła się znikąd. Terminy wizyt są blokowane przez tych pacjentów, którzy nie informują, że nie przyjdą - mówi Arleta Wojciechowska, kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych w Świnoujściu. - Z ostatniego czasu do poradni pulmunologicznej, do której czas oczekiwania to 6-8 miesięcy. Na 12 pacjentów, którzy byli wyznaczeni w danym dniu, przyszło tylko czworo. Pozostali nie odmówili tej wizyty.



Pacjentów czekających na konsultacje jest wielu i pewnie wielu skorzystałoby ze zwolnionego terminu. - Nie nadążamy z potrzebami. Mimo, że mamy bardzo dużo nowych poradni, gastroenterologiczna dla dzieci, gdzie przyjeżdżają do nas dzieci z ościennych województw, bo i z Pomorskiego, i z Lubuskiego. Poradnie leczenia bólu. Również ból leczymy w Poradni ortopedycznej - wylicza Wojciechowska.



Przy świnoujskim szpitalu funkcjonuje 19 poradni w tym kardiologii dziecięcej, alergologii czy diabetologii. Pacjenci dzień przed terminem otrzymują SMS z przypomnieniem o wizycie.