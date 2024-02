Kolejny dzień blokad. Rolnicy protestują [WIDEO, ZDJĘCIA]

Rolnicy nie odpuszczają - dziś znów wyjadą na drogi; zapowiedzieli, że pojawią się nie tylko na S3, ale także na drodze krajowej nr 31 czy też na drogach wojewódzkich nr 106 i nr 119.

- Większość punktów, w których jesteśmy, to jest godzina 14-16, mamy jeden protest koło Widuchowej, gdzie rozpoczyna się on o godz. 16, ale w kolejnych dniach rozpocznie się o godz. 11, również protest w Krajniku, który jest 21 lutego. W ten jeden dzień będzie w godz. 11-17. No i blokada starej "trójki" na wysokości Kołbacza, zacznie się o 14, a skończy się o godz. 17 - zapowiada rzecznik rolniczych blokad, Roman Waszczyk.Według wstępnych zapowiedzi na drogi naszego regionu wyjedzie dziś ponad 1000 pojazdów rolniczych.