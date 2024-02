Rolnicy zapowiedzieli na wtorek dwa protesty na drogach Szczecina.

Pierwszy przejazd maszyn rolniczych rozpocznie się o godzinie 12 i będzie przebiegał od Bulwaru Gdańskiego pod mostem Łabudy w kierunku Bramy Głównej Zarządu Portów, gdzie zaplanowany jest 20-minutowy postój.Następnie rolnicy przejadą ulicami Władysława IV, Energetyków do ronda Portowców, skąd wrócą na Bulwar Gdański. Drugi protest w godzinach od 14 do 17 na trasie od Żelisławca drogą nr 120 do Szczecina i drogą nr 119 w kierunku Pyrzyc.Więcej informacji na stronie miasta szczecin.eu.