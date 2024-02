Pomoc dla instytucji kultury. Będzie wniosek do prezydenta Szczecina

Dotacja z rezerwy budżetowej dla szczecińskich ośrodków kultury. Taki wniosek złoży prezydentowi miasta komisja do spraw kultury.

Jak mówi radny Przemysław Słowik, jest to sposób na najszybszą pomoc dla tych instytucji. - Pan prezydent ma możliwość zwiększenia tych środków z rezerwy budżetowej. Tu nie jest potrzebna uchwała rady miasta zmieniająca budżet, która pewnie w tej kadencji już się nie pojawi. Dlatego skierowaliśmy taki wniosek i myślę, że pan prezydent się do tego przychyli, żeby na te obecne potrzeby zgłaszane tu i teraz przez te kilka instytucji kultury zostały wypełnione, a później już nowa rada miasta w nowej kadencji, pewnie zaraz na początku, podejmie uchwałę budżetową, w której będzie mogła też ewentualnie tą rezerwę zwiększyć, zasypać tą dziurę, która zostanie wykorzystana dla instytucji kultury - powiedział Słowik.O dofinansowanie ubiegają się Teatr Współczesny, Teatr Lalek Pleciuga, Trafostacja Sztuki oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Szacunkowy koszt dofinansowania to niecałe 2 miliony złotych.