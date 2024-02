Kontrowersyjne ogrodzenie specjalnego znaczenia

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu powstało ogrodzenie, które wywołuje oburzenie wśród mieszkańców miasta. Postawiono je przy nabrzeżu Władysława IV i - co ciekawe - nikt nie wie, czemu ma służyć.

Najgorętsza dyskusja na temat ogrodzenia, które postawiono przy przystani statków wycieczkowych Adler Schiffe rozgorzała na internetowym forum, ale także mieszkańcy nagrani przez nas na ulicy mają podobne zdanie.



- Wygląda to nieestetycznie. - Wcześniej wyglądało lepiej - oceniali.



Większość wyspiarzy sądzi, że to samorząd wydał zgodę na nową infrastrukturę.



- Dotyczy to ogrodzenia działki, której właścicielem nie jest miasto. Gdyby to ode mnie zależało, zapewne takiej decyzji bym nie podjął - zapewnia prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz.



Okazuje się, że płot oddzielający wybrzeże od ulicy nie odpowiada także samym inwestorom.



- Każdego roku nasze nabrzeże kontrolowane jest Urząd Morski ze Szczecina i otrzymujemy listę zaleceń, które musimy spełnić, jeśli ich nie spełnimy, to nasza przystań zostanie zamknięta. Otrzymaliśmy polecenie wybudowania ogrodzenia. Nie jesteśmy tym zachwyceni, bo naszym celem jest, by nabrzeże było jak najbardziej dostępne - mówi Michał Niedźwiedzki, mecenas spółki.



Wspomniane przepisy zostały wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Teraz każde nabrzeże, przy którym cumują jednostki międzynarodowe musi być wyraźnie oddzielone od przestrzeni dostępnej dla wszystkich.



Podobne zabezpieczenia pojawiły się również przy Wałach Chrobrego w Szczecinie.