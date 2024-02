Jacyna-Witt: na stałe żegnam się z polityką

To koniec politycznej kariery Małgorzaty Jacyny-Witt. Znana z ciętego języka i kontrowersyjnych wypowiedzi radna sejmiku województwa zadeklarowała w "Rozmowach pod krawatem", że nie będzie więcej angażowała się w politykę.

Jak zapewniła - to jej własna decyzja. Wyjaśniła, że jest rozczarowana poziomem dyskusji między politykami.- Żegnam się z polityką na stałe. Dlatego, że w tej chwili nie jest już tą, do której ja występowałam 25 lat temu. W tej chwili nie ma sporu politycznego o te sprawy tutaj na dole, o nas, o Polaków. My się kłócimy, a nie dyskutujemy o Polsce. My się żremy między sobą, a nie dyskutujemy - mówi Jacyna-Witt.- Przepraszam bardzo, ale mówi to Małgorzata Jacyna-Witt. Pani też się kłóci - mówi prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.- To jest zupełnie naturalne. Gdybym tego nie robiła, to mnie w tej polityce już nie byłoby - mówi Jacyna-Witt.Pod koniec ubiegłego roku Jacyna-Witt ogłosiła odejście z Prawa i Sprawiedliwości. PiS wszczął wobec niej postępowanie dyscyplinarne po tym, jak opublikowała zdjęcie z pola golfowego, a na jeden z komentarzy internautów odpisała, że jest elitą. Kilkukrotnie miała też sprawy sądowe za swoje wypowiedzi. Kandydowała również na prezydenta Szczecina.