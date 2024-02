Poranne kolejki i tłumy petentów to codzienność wydziału komunikacji UM [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowe tablice, odbiór dowodu rejestracyjnego czy wniosek o prawo jazdy - wydział komunikacji szczecińskiego Urzędu Miasta jest prawdopodobnie jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w tym budynku.

Tutaj łatwiej wizytę umówić po wcześniejszej rezerwacji. Gorzej, jeżeli strona będzie miała awarię i swoje w kolejce trzeba będzie od rana niestety odstać.



- Przez internet zawsze rezerwuję kolejkę. Tutaj akurat działa, tylko niestety nie ma tutaj miejsca na to, że podejść do automatu, bo jest kolejka dla wszystkich. Więcej tych automatów powinno być. 7.30 otwierają, a za chwilę już mam wizytę na przykład na 7.40, więc ja zanim dostoję... - Od 6.30. W internecie była długa kolejka, dłuższy czas oczekiwania, więc nie było sensu. Lepiej było przyjść. - Jak ostatni raz sprawdzałam, to był jakiś błąd systemu i nie było nic dostępne - mówią mieszkańcy.



Awarie systemu internetowego to zdarzenia incydentalne - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta Szczecin. Przypomina również, że w razie braku możliwości rezerwacji przez stronę internetową, do dyspozycji jest kolejne narzędzie, czyli infolinia.



- Aby zarezerwować sobie wizytę, potrzebny jest numer PESEL. To jest podstawą do tego, aby taki termin zarezerwować. Zachęcam do tej formy, ponieważ każdego dnia ponad 100 terminów, tych numerków wirtualnych, jest właśnie dostępnych poprzez infolinię i internet - mówi Sadowski.



Numer infolinii: 91 4245 000.