Pęka mur oporowy w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Mur oporowy na nabrzeżu rzeki Parsęta w Kołobrzegu pęka, a urzędnicy szukają źródeł problemu.

Pękające nabrzeże zauważyli strażnicy miejscy. Ucierpiał fragment muru oraz odcinek bulwaru spacerowego w sąsiedztwie mostu na ulicy Łopuskiego. Problemem zajęli się miejscy urzędnicy.



Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu wskazuje, że znana jest prawdopodobna przyczyna uszkodzenia muru. - Wykonaliśmy pełną dokumentację zdjęciową od strony wody. Zabezpieczyliśmy ten teren od strony lądu. Tam rośnie takie drzewo. Być może to ono jest przyczyną tego, że korzenie rozszczelniły i to nabrzeże się posypało - mówi Kujaczyński.



Miejscy urzędnicy zabezpieczyli teren. O zagrożeniu poinformowano także Wody Polskie, bo to ten organ zarządza brzegami Parsęty.