"Świat dla wielu staje się lepszy". Poznaliśmy kolejnego Mecenasa Osób Niepełnosprawnych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jak co roku szczecińska Rada Miasta przyznała tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych. Do tego grona dołączyła właśnie Anna Okupińska, prezes i dyrektor Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie.

Współpracowała m.in. przy dostosowaniu nowego dworca PKP Szczecin Główny do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.



Jej działania ułatwiają osobom z problemami ze wzrokiem funkcjonować - mówi Beata Bugajska, dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta.



- Duża wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz determinacja w dążeniu do realizacji zadań odpowiadających na te potrzeby, a przy tym życzliwość i empatia sprawiają, że świat dla wielu staje się lepszy - mówi Bugajska.



To wyróżnienie traktuję jako docenienie moich długoletnich starań - mówi Anna Okupińska.



- Kiedy kończyłam studia w 1997 roku, mój promotor pracy powiedział mi, że Pomorze Zachodnie jest białą plamą, jeśli chodzi o rehabilitację osób niewidomych. I wówczas bardzo wzięłam sobie to do serca. Zaczęłam pracować w Polskim Związku Niewidomych i tak potoczyło się moje 25 lat życia - mówi Okupińska.



Tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych po raz pierwszy przyznany został przez Radę Miasta w 2007 roku.