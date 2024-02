Utrudnienia w Czaplinku na krajowej drodze 20. Rolnicy rozpoczęli protest.

Kolumna ciągników porusza się wolno w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 19.Do protestu rolników w całej Polsce przyłączają się też myśliwi. W naszym regionie trwa właśnie zbiórka w miejscowości Przybiernów. To droga S3. Zebrało się do tej pory kilkaset osób.Myśliwi łączą się we wspólnej sprawie z rolnikami postulując m.in. odejście od tzw. "zielonej polityki" i nakładania ideologicznie motywowanych ograniczeń na gospodarkę łowiecką i rolną.