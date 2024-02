Rolnicy protestowali w szczecińskim porcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Protestujemy przeciwko unijnej polityce Zielonego Ładu oraz przeciwko niekontrolowanemu napływowi produktów z Ukrainy" - to przesłanie rolników i przewoźników, którzy w samo południe blokowali dziś wjazd do szczecińskiego portu.

- To jest nasz apel do rządzących. Oczekujemy tego, że wreszcie strona rządowa zacznie działać. Można - brzydko powiem - długo rozmawiać i bić pianę, ale to do niczego czasem nie prowadzi. Chcemy więc zaakcentować stronie rządowej, że jesteśmy... - Jeśli nie zostanie zrobiony porządek na granicy, to sytuacja będzie dramatyczna. Polskie rolnictwo, a może nawet europejskie upadnie. - Chcemy poprawy naszego bytu, to znaczy chcemy, aby nas w końcu zauważono. Ideami żaden rolnik kredytu nie spłaci, ani rodziny nie utrzyma... - Oczekujemy konkretnych rozwiązań i konkretnych ofert. Nie jesteśmy tu po, aby się spotykać i jeść ciastka, pijąc kawę - mówią rolnicy.Protest trwał trzy godziny i zakończył się około godziny 15.00.