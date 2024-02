Kołobrzeski port zablokowany przez rolników [ZDJĘCIA]

Rolnicy zablokowali dojazd do kołobrzeskiego portu. Na miejscu pojawiło się ponad sto ciągników oraz kilkadziesiąt samochodów osobowych.

Protestujący rolnicy około godziny 12 ruszyli w kierunku portu. Kawalkada zablokowała ulicę Solną i most Portowy.Szymon Ręcławowicz, przewodniczący Solidarności rolników z Białogardu mówi, że miejsce wyboru akcji protestacyjnej nie jest przypadkowe.- Powinniśmy przede wszystkim przez te agroporty eksportować zboże polskie. Na ten moment nasze zboże nie ma tam pierwszeństwa i my mamy magazyny pełne. Nie godzimy się z tym, że nie możemy, jako kraj rolniczy, upłynnić naszych produktów - mówi Ręcławowicz.Emil Szczegielniak, rolnik z gminy Gościno wskazywał na wątpliwą jakość towarów napływających z Ukrainy.- Wszystkie kraje członkowskie unijne mają obostrzenia co do środkowania pestycydów. Na Ukrainie takich obostrzeń nie ma, więc tam rolnicy mogą stosować niedozwolone środki, których pozostałości często ta żywność zawiera. Czy ona jest zdrowa dla konsumenta? To niech sobie każdy odpowie na to pytanie - mówi Szczegielniak.To tylko jedna z organizowanych w regionie manifestacji przeciwko obecnej polityce rolnej. Protestujący obecnie ruszyli na ulice Kołobrzegu. Blokować mają m.in. ronda na miejscowej obwodnicy.