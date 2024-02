Rolnicy mobilizują się przed jutrzejszym strajkiem

Od godz. 16:00 przejezdna jest już S3 na wysokości Parłówka. Rolnicy nie powiedzieli jednak ostatniego słowa. Jutro wracają na trasę.

Po godz. 16:00 zakończył się dzisiejszy protest przeciwko unijnej polityce rolniczej. Rolnicy z powiatu kamieńskiego i okolic mobilizują siły na jutro.- Protest będzie trwał każdego dnia, od godz. 14:00 do 16:00 blokujemy drogę S3 przy zjeździe na Parłówko. We wtorek - jeżeli nic się nie zmieni - mamy wyjazd do Warszawy. Podjęliśmy decyzję, że będziemy zjeżdżać do Przybiernowa i potrzebujemy kolegów, żeby przypilnować ciągników od godz. 17:00 do 7:00 rano. Grupy czteroosobowe spokojnie wystarczają. - W tej chwili ustalamy nasze dyżury, my reprezentujemy powiat łobeski, więc mamy dość daleko, zatem pełnimy dyżury nocne. Przyjedziemy samochodami i będziemy pilnować sprzętu kolegów z bliższych gminProtest został zgłoszony na 30 dni.