Kolejne ulice Szczecina przejdą remont

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozpoczyna się przebudowa kolejnych ulic na północy Szczecina. Miasto wybrało wykonawcę modernizacji ulic: Wapiennej i Północnej.

To konsorcjum firm Tormel i Stanled. Ulica Wapienna przebudowana zostanie od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską, a ulicą Północną na odcinku od ulicy Chłodnej do ulicy Szkockiej.



Inwestycja powiązana jest z pierwszym etapem modernizacji układu drogowego północnych dzielnic miasta. Na jej realizację wykonawca będzie miał 14 miesięcy.