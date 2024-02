Zlikwidują, ale później... Jest decyzja ws. przedszkola na Skolwinie

Fot. pixabay.com / FeeLoona (CC0 domena publiczna)

Likwidacja przedszkola nr 77 na szczecińskim Skolwinie przesunięta o ponad rok. Taką uchwałę podjęli jednogłośnie Radni Miasta.

Głosowanie poprzedzone zostało posiedzeniem Komisji Edukacji. To właśnie na nim zdecydowano o przesunięciu terminu likwidacji placówki i o ewentualnym przeniesieniu jej do Szkoły Podstawowej nr 44.



- Dla rodziców to dobra wiadomość - mówi Sylwia Wołk, mama dziecka uczęszczającego do przedszkola nr 77: - Dali tym dzieciom jeszcze rok, aczkolwiek nie jest to idealnym rozwiązaniem. Od początku mówiliśmy, że jedynym i najlepszym miejscem dla maluchów jest przedszkole, które będzie się znajdowało w dolnej części Skolwina, w dobrym położeniu komunikacyjnym - dodaje Wołk.



Przedszkole nr 77 na szczecińskim Skolwinie ma zostać zlikwidowane 1 września 2025 roku.