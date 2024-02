Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza start w wyborach. "Będę mógł połączyć dwie cechy"

Fot. iswinoujscie.pl Fot. iswinoujscie.pl Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mateusz Bobek powalczy o drugą kadencję burmistrza gminy Międzyzdroje.

Rządzący od pięciu lat kurortem nadmorskim zaprezentował swój bezpartyjny komitet wyborczy "Nasze miasto, nasz dom", w którym oprócz burmistrza jest 15 kandydatów do Rady Miasta i 3 do Rady Powiatu Kamieńskiego.



- Chcemy pracować na rzecz rozwoju gminy - zapewnia Mateusz Bobek. - Będziemy łączyć ze sobą doświadczenie, ale także młodość i pozytywną energię. Myślę, że byłem solidnym burmistrzem i deklaruję, że w nadchodzących pięciu latach będę mógł połączyć dwie cechy, które opisują moją osobę. Młodość i zaangażowanie, a z drugiej strony dość spore doświadczenie samorządowe.



W ostatnich pięciu latach udało nam się zakończyć kilka inwestycji - dodaje burmistrz Międzyzdrojów. - Nowy budynek administracyjny, w którym, obok urzędu, znajduje się piękna i nowoczesna biblioteka. To jakościowy przeskok. I oczyszczalnia ścieków. To inwestycja na ponad 70 mln złotych. Trzecia rzecz to rozwój turystyczny.



Inwestycje, jakie chce zrealizować Mateusz Bobek w kolejnej kadencji, to m.in. budowa mieszkań komunalnych, farmy fotowoltaicznej oraz dalej rozwijać bazę turystyczną w Międzyzdrojach.



Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.