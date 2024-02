Sujka: kampania nie ma wpływu na relacje w gabinecie prezydenckim

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nie ma tu złej krwi - tak o swojej współpracy z prezydentem Świnoujścia mówi jego zastępca.

Paweł Sujka startuje w wyborach na prezydenta tego miasta, tymczasem Janusz Żmurkiewicz, który teraz pełni tę funkcję, poparł konkurentkę Sujki - Dorotę Konkolewską z Koalicji Obywatelskiej.



Sujka w "Rozmowach pod krawatem" zapewnił, że kampania nie ma wpływu na relacje w gabinecie prezydenckim. Dodał, że rozumie decyzję Żmurkiewicza.



- Cały czas pracujemy, są zadania, które realizujemy. Pan prezydent nie miał innego wyjścia. Jeżeli się wchodzi w struktury partyjne i startuje się z ramienia Platformy Obywatelskiej, to trzeba poprzeć kandydata PO. Powiedział też, że wspiera również Komitet Wybieram Świnoujście, którego ja jestem przedstawicielem. To jest Komitet, który tworzyliśmy wiele lat temu i z nim poszliśmy po zwycięstwo w kolejnej kadencji - mówi Sujka.



Janusz Żmurkiewicz nie będzie ubiegał się o reelekcję. Z ramienia Platformy Obywatelskiej wystartuje do sejmiku województwa.



O fotel prezydenta Świnoujścia, poza Pawłem Sujką i Dorotą Konkolewską, walczą także radny klubu Platformy Jan Borowski i radna Nowej Lewicy Joanna Agatowska.



Wybory odbędą się siódmego kwietnia.