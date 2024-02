Parkowanie w Świnoujściu. "Katastroficzne wizje nie sprawdziły się"

Katastroficzne wizje nie sprawdziły się. Tak zastępca prezydenta Świnoujścia skomentował sytuację z miejscami parkingowymi w tym mieście.

Zdaniem części polityków, otwarcie tunelu miało znacznie utrudnić znalezienie miejsca, w którym można zostawić samochód.Paweł Sujka w "Rozmowach pod Krawatem" zapewnił, że sytuacja nie uległa drastycznemu pogorszeniu. To m.in. dzięki Strefie Płatnego Parkowania. - Wbrew katastroficznym zapowiedziom, które były wcześniej, że trzeba budować parkingi buforowe, wielopoziomowe na Prawobrzeżu, nikt nie zostawia tych samochodów na Prawobrzeżu, a parkingi, które zostały wybudowane niedaleko dworca, nie mają zbyt dużego obłożenia. Strefa Płatnego Parkowania nad morzem spowodowała to, że kiedy goście z zewnątrz policzyli sobie dokładnie, ile trzeba zapłacić za strefę parkowania, to schowali te samochody tam, gdzie są hotele, parkingi podziemne - powiedział Sujka.Paweł Sujka dodał, że wkrótce w mieście powstaną dwa nowe parkingowce.