Włamywali się do lodówek z napojami - trzech sprawców wpadło w ręce szczecińskich policjantów. To mężczyźni w wieku 23, 26 i 27 lat.

Włamywali się oni do wolnostojących lodówek, z których zabierali napoje energetyczne. Do zdarzenia doszło na ulicy Chopina w Szczecinie. Mężczyźni skradziony towar mieli przy sobie. Nie potrafili wytłumaczyć dlaczego to zrobili. Stwierdzili jedynie, że jest to ich sposób na życie. Mieli świadomość, że prędzej czy później zostaną zatrzymani… ale nie sądzili, że tak szybko.



Niebawem cała trójka usłyszy zarzuty. Nie jest wykluczone, że odpowiedzą za inne tego typu włamania.