Dewastacje w alei Wojska Polskiego. Szczecinianie komentują [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Musimy nauczyć się kultury - mieszkańcy Szczecina reagują na notoryczne dewastacje zieleni wzdłuż alei Wojska Polskiego.

Na placu Zgody wciąż przybywa nowych roślin. Zastąpiły te, które się nie przyjęły, ale również te, które zostały zdewastowane. Krzewy, drzewa, kwiaty są niszczone, zadeptywane a niekiedy nawet rozjeżdżane przez parkujące na nich samochody.



Problem niszczenia występuje od samego początku, od kiedy rośliny zaczęły pojawiać się wzdłuż wyremontowanej alei. Jak go rozwiązać? - spytaliśmy mieszkańców Szczecina.



- Są zniszczone, bo były posadzone wtedy, kiedy nie powinny. Była zima, mrozy, dlatego tak wyglądają. Wizytówką Szczecina to na pewno nie będzie. Słupki nic nie dadzą, bo to zrobi zamieszanie dookoła. Sama ulica jest zrobiona w taki sposób, że ciężko jest się wyminąć. Zrobili, jak zrobili. Czasami, jak się postawi jakikolwiek samochód, to już nawet autobus nie może przejechać - mówi jedna z mieszkanek Szczecina.



- Jeżeli chcemy mieć ładniej, to wszyscy powinniśmy o to dbać. Musimy do pewnych rzeczy jeszcze dorosnąć - dodają kolejne szczecinianki. - Straż Miejska też miałaby coś do zaoferowania względem swoich kompetencji.



- Nie widzę żadnego rozwiązania. Przy tym sposobie, jak oni niszczą, depczą, pety rzucają, polski naród musi się jeszcze ze 150 lat uczyć kultury - skomentował mężczyzna.



Jak informuje miasto, w alei rosną 154 nowe drzewa i blisko 20 tysięcy różnych gatunków krzewów. Najwięcej nowej zieleni pojawiło się wokół szczecińskiego placu Zgody.