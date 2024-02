Uczniowie debatowali nad MBO. "Zgłaszanie projektów to giga spoko pomysł" [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"To realny wpływ na zmianę naszego otoczenia" - powiedzieli nam uczniowie szczecińskich szkół, którzy uczestniczyli w debacie dotyczącej Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

W dyskusji, która obyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego, wzięli udział m.in. przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta i prezydent Szczecina.



- Zgłaszanie projektów to giga spoko pomysł. Będą się zmieniać te rzeczy na takie, na jakie my chcemy. Przez stoją osoby, które będą tu chodzić, będzie im po prostu wygodniej. - Znamy kwotę, wiemy, że nasza szkoła od kilku lat korzysta z tych funduszy. - Za takim niewielkim wpływem, nie musimy za dużo robić, żeby osiągnąć jakiś wspólny cel wyższy. - Uważam, że jest to bardzo sensowne, ponieważ w naszej szkole, chyba 3 lata temu, np. zbudowano takie poidełka z wodą pitną. - Rozmawialiśmy o wprowadzeniu nowych ławek, ze względu na to, że niektórzy uczniowie dalej siedzą na podłogach. - To my chodzimy do tej szkoły, więc mamy realny wpływ na to, co się dzieje, jak wygląda szkoła, jak funkcjonuje - mówili uczniowie.



Każda z 34. szkół ponadpodstawowych biorących udział w MBO ma do zagospodarowania 6 tysięcy złotych. Uczniowie swoje grupowe pomysły mogą składać do 3 marca.



W poprzednich edycjach najwięcej głosów zdobywały takie projekty jak strefa relaksu w akademikach i budowa szkolnych siłowni.