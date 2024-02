Fragment S3 będzie zablokowany. Rolnicy: Będziemy bronić swoich interesów

Między 14.00 a 16.00 nie przejedziemy w środę S3 na wysokości Parłówka. Droga będzie zablokowana przez protestujących rolników.

Rolnicy z Gminy Przybiernów i okolic będą dziś blokowali węzeł Parłówko. - Zapowiadają, że takich zamknięć spodziewać się można do wtorku - mówi Bartłomiej Kalinowski, współorganizator protestu. - Dopóki nie ograniczymy importu zboża z Ukrainy, nie zmienimy Zielonego Ładu, nie przestaniemy protestować i ja nie mam zamiaru wjeżdżać na pole, bo za chwilę nie będzie mnie stać nawet na to, żeby zatankować ciągniki.Protestujący wyznaczyli między sobą dyżury. Na trasę wyjedzie około 20 ciągników. - Będę się dalej angażował, wspierał rolników. Dopóki się nic nie zmieni, będę nawoływał rolników do protestu. Będziemy stali do skutku, aż przyniesie to jakieś rezultaty. Żeby bronić swoich interesów - mówią rolnicy.Protest został zgłoszony na 30 dni. Ze Świnoujścia do Szczecina i z powrotem można przejechać boczną drogą przez Stepnicę.