Książka o żołnierzach AK osiadłych w Szczecinie w Archiwum Państowym [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Monografia zachodniopomorskich Żołnierzy Armii Krajowej ukazała się w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Publikacja opisuje działalność "Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręgu Szczecin" w latach 1989 - 2023.

Środowisko akowców na naszych terenach było spore mówi współautorka książki Jolanta Szyłkowska, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręgu Szczecin



- To środowisko jest takie bogate, jeszcze mamy żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Piechoty. Mieliśmy żołnierzy Brygad Wileńskich, Batalionów Nowogródzki, Lwowskich Oddziałów Partyzanckich. No i mamy Powstańców Warszawskich. - mówi Szyłkowska



Ta książka dotyczy kilkuset osób - mówi drugi współautor Bartosz Sitasz z Archiwum Państwowego.



- Kombatantów, którzy na przestrzeni tych ponad 30 lat przewinęli się, można powiedzieć, przez struktury okręgu Szczecin, było ponad 600. Były to osoby praktycznie ze wszystkich środowisk - z Kresów, Polski centralnej, z Powstania Warszawskiego, Kedywu, Szarych Szeregów. Z wachlarza z różnych struktur, także podporządkowanych Armii Krajowej, czy również powojennego podziemia antykomunistycznego. - dodaje Sitarz



Książka dostępna jest w Archiwum Państwowym w Szczecinie.