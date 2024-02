W Stargardzie będą się uczyć na robotach przemysłowych nowej generacji [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Pracownia Robotyki rozpoczęła działalność w stargardzkim Centrum Kształcenia Zawodowego.

Uczniowie mają do dyspozycji roboty na pięciu stanowiskach pracy w symulowanych warunkach linii przemysłowej fabryki. Jak podkreślano podczas otwarcia, to jedna z pierwszych takich pracowni w regionie.



Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Ryszard Klimczewski przyznaje, że uczniowie mają teraz pełny dostęp do przemysłu nowej generacji.



- Jest do pierwsza pracownia, która funkcjonuje w Stargardzie i w województwie, posiadająca 5 robotów edukacyjnych. W związku z tym uczniowie w nowoczesny sposób będą kształceni nowoczesnego zawodu technik-robotyk - mówi Klimczewski.



Grzegorz Kaczmarek z firmy Astor, która wyposażyła pracownię zapewnia, że zainstalowany tu sprzęt gwarantuje wszechstronną naukę zawodu.



- Możliwości mają tak jak prawdziwe roboty przemysłowe w fabrykach, na liniach produkcyjnych. To jest nie tylko programowanie robota, ale można się nauczyć także mechaniki i dynamiki. Technik-robotyk otwiera bardzo duże możliwości - mówi Kaczmarek.



Wyposażenie pracowni o całkowitej wartości blisko pół miliona złotych sfinansowano w całości z budżetu powiatu.