Świnoujski tunel w nocy z "wahadłem"

Tunel pod Świną. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwaga kierowcy, dziś wieczorem spodziewać się można ograniczenia w ruchu w tunelu pod Świną. Od godziny 23 w stałym połączeniu między wyspami odbywał się będzie ruch wahadłowy.

W nocy ze środy na czwartek i z czwartku na piątek w świnoujskim tunelu prowadzone będą prace konserwacyjne, co dla kierowców oznacza spowolnienie ruchu - uprzedza Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu.



- Przejazdy są dosyć ograniczone i nawet jak nad ranem pojawią się ciężarówki z dostawami do sklepów, to też nie ma problemu. Ta komunikacja jest zapewniona i tutaj nie ma problemu z dostępnością i przejazdem. - tłumaczy Szynkaruk.



Ruch wahadłowy w tunelu obowiązywał będzie dwie noce pod rząd między godziną 23 a 5 nad ranem.