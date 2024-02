Co dalej z Kinem Pionier? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Eventy, dodatkowa przestrzeń czy współpraca z galeriami handlowymi. Szczecinianie dzielili się swoimi pomysłami na przyszłość kina Pionier. W filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Promedia w Szczecinie odbyły się dziś konsultacje społeczne

- Festiwal filmowy w Gdyni wykorzystuje przestrzenie w galeriach handlowych i tam odbywają się spotkania z twórcami filmu, z reżyserami, z aktorami, i wtedy więcej osób może wziąć udział w takiej dyskusji i bardzo mi tego brakuje w Szczecinie. - Jedynym rozwiązaniem jest to, żeby rzeczywiście Kino Pionier otworzyć bardzo szeroko jako miejsce kultury. Kino, eventy różnego rodzaju i też nie tylko takie eventy, które się ograniczają do Szczecina. One muszą wychodzić daleko poza. - Ja sygnalizuję coś takiego, że jeżeli chcemy myśleć o tym obiekcie jako o czymś, co będzie realizowało potrzeby kulturowe, różnych środowisk i różnych pokoleń, to ta przestrzeń jest zdecydowanie za wąska. - mówili uczestnicy konsultacji.



W grudniu zeszłego roku firmę za 2 miliony złotych kupiło Miasto Szczecin. Kino Pionier jest jednym z najstarszych, nieprzerwanie działających kin na świecie.