Mieszkańcy Piasku zalewani przez wodę. Winny jest wadliwy wał przeciwpowodziowy [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Woda zalewa posesje mieszkańców miejscowości Piasek w gminie Cedynia.

Przyczyną podtopień jest oddany do użytku pod koniec 2023 roku wał przeciwpowodziowy, w którym wykryto wadę. Betonowa konstrukcja została wybudowana za kilkadziesiąt milionów złotych. Zamiast chronić przed wodą domy znajdujące się nad Odrą, zalewa ich posesje i piwnice.



- Co się dzieje u mnie w piwnicy. Gdyby nie ta pompa, to piece były by już zalane. Wczoraj wróciłem z pracy, to może 1-2 centymetry żeby mi woda zaczęła wchodzić już do pieca. Tak jest od paru tygodni. Kto za prąd odda, kto mi kupi nową pompę, jak ta się zepsuje? - mówi Krzysztof Piotr, mieszkaniec Piasku.



- Patrząc na budowę wałów mieliśmy nadzieję, że już problem zalewania piwnic, posesji, wydostawania się wody spoza obszaru kanału, już nas nie będzie dosięgał, że problem jest już zażegnany - mówi Monika Ostrołecka, mieszkanka Piasku.



Musimy rozwiązać problem odprowadzania wody wokół wału przeciwpowodziowego w Piasku - zapewnia Michał Durka, nowy dyrektor oddziału Wód Polskich w Szczecinie.



- W zakresie odprowadzania wód deszczowych, które spływają do okolicznych terenów i chcą przepłynąć przez ten przepust, który tam zamontowaliśmy, to klapa zwrotna przy wysokim stanie wody w tym przepuście jest zamknięta i stąd też ta woda i ten problem - mówi Durka.



W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z projektantem i wykonawcą wału przeciwpowodziowego.