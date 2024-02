Więcej pociągów do kilku miast koło Szczecina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie więcej połączeń kolejowych Szczecina z Gryfinem, Stargardem i Goleniowem. Jest porozumienie między Miastem a samorządem województwa.

To oznacza 14 par pociągów więcej na trasach SKM już od 10 marca.



Podpisana w 2017 roku Umowa Partnerstwa zakładała współfinansowanie przez Partnerów Projektu dodatkowych 13,5 par pociągów na trasach do Stargardu, Gryfina i Goleniowa. Przedstawiona w grudniu 2023 r. przez Marszałka Województwa propozycja połączeń kolejowych i obowiązek pokrycia przez samorządy zwiększonych kosztów przewozowych spowodowała konieczność przystąpienia do renegocjacji wcześniejszych ustaleń.



20 lutego Partnerzy porozumieli się na temat finansowania nowych 14 połączeń. Na trasie Szczecin-Stargard - pojawią się cztery pary, na trasie Szczecin-Gryfino - sześć par a na trasie Szczecin-Goleniów - cztery pary.



Samorządowcy dogadali się także, w kwestii kształtu miesięcznego biletu metropolitalnego. Umożliwi on podróż na jednym bilecie np. komunikacją miejską w Gryfinie, następnie pociągiem regionalnym, a potem w Szczecinie tramwajem lub autobusem.



Rozwiązanie ma wejść w życie od 1 września 2024 roku.