Myśliwi chcą odwołania ministra

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Odwołania ministra i wiceministra środowiska chcą myśliwi, którzy przyłączyli się do protestu rolników.

Swoje postulaty zawarli w petycji skierowanej do premiera Donalda Tuska. Myśliwi oczekują odwołania z funkcji minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, oraz podsekretarza stanu Mikołaja Dorożały.



- Stroną społeczną dla pana ministerstwa jest Koalicja Antyłowiecka - mówi Marcin Grudzień, współorganizator protestu myśliwskiego. - Dla nas to jest dramat i jakiś paradoks, którego też nie możemy znieść. To nie jest uzdrawiania, ani polskiego łowiectwa, ani gospodarki rolnej. Petycja dotyczy konkretnie, według nas, pani minister nie utrzymuje prawidłowego nadzoru nad panem wiceministrem. W związku z tym stwierdziliśmy, że nie ma innej możliwości niż odwołania ministra i wiceministra środowiska. Jeżeli my, myśliwi zastrajkujemy, to w Polsce będzie koniec rolnictwa. Zwierzyna rozmnażając się w stanie niekontrolowanym, wyniszczy wszystkie plony.



Czekamy na odpowiedź przedstawicieli ministerstwa.