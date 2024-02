Kandydat na burmistrza: nadszedł czas przewietrzyć Nowogard

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ta walka będzie na pewno trudna, ale nadszedł czas przewietrzyć Nowogard - mówił w "Rozmowie pod krawatem" radny miejski i kandydat na burmistrza.

Michał Wiatr stwierdził, że ma pomysł na Nowogard.



- Zajmowałem się i nadal zajmuję się pozyskiwaniem funduszy i wiem, ile można by było pozyskać środków, a ile na przykład pozyskuje Nowogard. Mogę śmiało powiedzieć, że bardzo mi się nie podobają priorytety, a w zasadzie ich brak, które ma obecny burmistrz. Dla mnie priorytetem jest infrastruktura, ochrona środowiska, przede wszystkim czyste jezioro w Nowogardzie, bo to jest nasz największy atut - mówi Wiatr.



Kandydat startujący z komitetu Nowa przekonywał, że prowadzi merytoryczną kampanię i stawia na swoją "drużynę" osób, które kandydują do rady miejskiej.



Oprócz radnego Wiatra na burmistrza Nowogardu startują też obecnie zasiadający na tym stanowisku Robert Czapla, Karolina Jaklińska-Czyżak i Mirosław Berezowski.