Umowa wojewody z marszałkiem. Jest finansowanie staży lekarskich [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Inwestujemy w kadry i pomagamy młodym lekarzom w zdobywaniu doświadczenia - podkreślali wojewoda i marszałek województwa podczas dzisiejszego podpisania umowy dotyczącej finansowania staży dentystów i lekarzy.

Marszałek Olgierd Geblewicz przekonywał, że ważną kwestią jest wzmocnienie systemu ochrony zdrowia. - Jeżeli dziś myślimy o zmianach w systemie ochrony zdrowia, a mamy tu również ambitne plany tak, aby nasi pacjenci czuli się bezpiecznie, to przede wszystkim myślimy o wzmocnieniu personelu medycznego. Ta umowa to kolejny krok, który będzie nas zbliżał do wzmocnienia naszego systemu ochrony zdrowia właśnie poprzez inwestycję w kadry - podkreślił Geblewicz.



Wojewoda Adam Rudawski zauważył, że doświadczenie zdobywane przez młodych lekarzy jest ważne dla nas wszystkich. - Wszyscy wiemy, jak ważna jest praktyczna nauka zawodu i wiemy, jakie koszty się z tym generują. Jesteśmy zadowoleni, że możemy pomóc finansowo młodym lekarzom w odbywaniu ich stażu tak, żeby zdobyli takie umiejętności, które pamiętajmy dla nas potem jako pacjentów czy lekarzy, czy lekarzy dentystów, są bardzo istotne - powiedział Rudawski.



Kwota finansowania przewidziana w umowie to ponad 23 miliony złotych. Od marca staż rozpocznie 259 lekarzy a od października kolejnych 240 medyków.