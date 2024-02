Strażacy podsumowują ubiegłoroczne akcje [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Blisko 25 tysięcy interwencji - tyle zanotowali w ubiegłym roku zachodniopomorscy strażacy Państwowej Straży Pożarnej. W urzędzie wojewódzkim podsumowali swoje działania.

- Widać wzrost interwencji związanych z konsekwencjami silnego wiatru - mówił rzecznik straży Tomasz Kubiak: - Ogółem patrząc, to jest ponad 25 tysięcy zdarzeń na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. To mniej, niż w zeszłym roku, ale zdecydowanie więcej pracowaliśmy przy akcjach spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi, bo ponad 15 tysięcy zdarzeń wynikało właśnie z miejscowych zagrożeń, a tylko 5,5 tys. to były pożary.



Mniej było też fałszywych alarmów - nieco ponad 2 tysiące 300. To spadek o ponad 4,5 proc. w porównaniu do 2022 roku.



- Najwięcej interwencji było w głównych miastach regionu - tłumaczył komendant wojewódzki PSP Mirosław Pender: - Najwięcej zdarzeń - tak jak już bywało w latach poprzednich - miało miejsce w miastach: Szczecin i Koszalin. Najmniej w powiecie białogardzkim i pyrzyckim.



W regionie pracuje ponad 1,5 tysiąca strażaków, blisko 270 w stałej gotowości.