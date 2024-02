Kolejne szczątki na terenie byłego obozu jenieckiego w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczątki ponad 270 osób odnaleźli szczecińscy naukowcy w trakcie badań na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag II D w Stargardzie.

Wśród odnalezionych byli żołnierze Armii Czerwonej, ale także cywile, w tym kobiety i dzieci - mówi kierownik badań prof. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.- Najbardziej zaskakujące dla nas było odnalezienie ludności cywilnej, wysiedlonej po Powstaniu Warszawskim, która trafiła do obozu w Łambinowicach, a następnie została skierowana do obozu w Stargardzie. Część osób, w wyniku warunków panujących w obozie, zmarła i została pochowana na miejscu grzebalnym Stalag II D - tłumaczy prof. Ossowski.Pamiętając o ofiarach obozów zagłady, często zapominamy o tych, którzy ginęli również w obozach jenieckich - dodaje Andrzej Ossowski. W jego ocenie badania w Stargardzie pozwoliły dowiedzieć się więcej na temat warunków panujących w Stalagu.- Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że warunki panujące w obozie były tragiczne. W jednym z grobów odnaleźliśmy szczątki 64 osób, które zmarły w ciągu 4 dni. To wskazuje na to, że te warunki były bardzo złe. Nasze badania, potwierdzają także zeznania jeńców wojennych, którzy przeżyli i opowiadali o biciu oraz bardzo złym traktowaniu - tłumaczy Ossowski.Naukowcy, w trakcie trzech sezonów badań, odkryli niespełna pięć procent terenu, na którym znajdują się miejsca byłego obozu Stalag II D. Zamierzają jeszcze tam wrócić.