Strażak, ratownik, doktor kandydatem na wójta Kołbaskowa?

Tomasz Kubiak. Fot. Archiwum prywatne

Co łączy strażaka, ratownika medycznego, doktora wykładającego na uczelni i wójta Kołbaskowa? Niedługo może to być jedna i ta sama osoba.

Wszystko wskazuje na to, że Tomasz Kubiak, znany z naszej anteny, jako rzecznik zachodniopomorskiej Państwowej Straży Pożarnej, wystartuje w nadchodzących wyborach na wójta Gminy Kołbaskowo.



Rzecznika zachodniopomorskich strażaków, możecie również znać osobiście, bo pełni dyżury jeżdżąc karetką do pacjentów. Jako doktor nauk o zdrowiu wykłada w Poznańskiej Akademii Medycznej.



Pytany o start w wyborach, mówi krótko: nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale wszystko wkrótce się wyjaśni - dodaje.



A wyjaśnić ma się niebawem na konferencji, którą szykuje komitet wyborczy "Nowoczesna Gmina". Wówczas mamy poznać nazwiska kandydatów - również do rady gminy i rady powiatów.