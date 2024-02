Więcej pociągów w regionie. Już od marca!

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowe pociągi ze Szczecina do Stargardu, Gryfina i Goleniowa - to efekt porozumienia samorządowców z marszałkiem województwa.

Pojawią się już w najnowszym rozkładzie jazdy, który wchodzi w życie od 10 marca. Nowe pociągi to jedno, ale uruchamiamy też nowe przystanki, które zostały postawione w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - mówi Roman Walaszkowski, dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.



- 10 marca rusza nowy przystanek w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Jest też nadzieja, że w marcu, a najpóźniej w kwietniu zostaną uruchomione przystanki Trzebórz i Żydowce, a w czerwcu przystanek w Dunikowie i Łasztowni - wymienia Walaszkowski.



Pociągi będą jeszcze kursować w ramach Przewozów Regionalnych i bilety tego przewoźnika będą tam obowiązywać. Ustalamy już ostatnie kwestie dotyczące wspólnego biletu, który ma wejść od września - dodaje Walaszkowski.



- Od początku jest założenie, że ten bilet metropolitalny musi być tańszy niż składowa tych dwóch biletów: kolejowego i miejskiego. We wtorek uzgodniliśmy tę kwotę, mogę powiedzieć, że to są pieniądze bardzo korzystne dla pasażerów i mieszkańców - podsumowuje Walaszkowski.



W rozkładzie pojawi się sześć nowych pociągów do Gryfina, po cztery do Stargardu i Goleniowa.