"Złoty spacer seniora". Niezwykła akcja w Kołobrzegu

Co zrobić, gdy opuszczenie własnego domu okazuje się granicą nie do pokonania? Z pomocą kołobrzeskim seniorom przychodzą ratownicy medyczni.

"Złoty spacer seniora" - pod taką nazwą Grupa Ratownicza "Paramedic" realizuje akcję pomocy osobom starszym, "uwięzionym" w czterech ścianach.



Mateusz Giec, pomysłodawca akcji mówi, że chodzi po prostu o umożliwienie seniorom zwykłego wyjścia na spacer: - Przyjeżdżamy i za pomocą specjalistycznego sprzętu - krzesełka kardiologicznego albo wózka inwalidzkiego znosimy taką osobę. Jeśli dany senior nie ma sprzętu, to my nim dysponujemy i na czas spaceru możemy go użyczyć.



Ratownicy z podobnym problemem spotykają się w swojej pracy niemal codziennie: - Bardzo często spotykamy się z tego typu sytuacjami, że są osoby, które nawet parę lat nie były na dworze. Jak jadą karetką to oglądają przez okno, jak ten świat się zmienia...



Aby skorzystać z tego typu bezpłatnej pomocy, należy zgłosić się bezpośrednio do grupy "Paramedic" lub do kołobrzeskiego Centrum Usług Społecznych.