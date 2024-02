Wahadło w świnoujskim tunelu

Tunel pod Świną. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Od godz. 23:00 ruchu wahadłowego należy spodziewać się w świnoujskim tunelu.

W czasie nocnych prac konserwacyjnych, zajęty będzie jeden pas ruchu. Przejazd spowolniony zostanie do rana.



W nocy z czwartku na piątek przez tunel pod Świną przejedziemy, ale ruchem wahadłowym. Od godz. 23:00 do 5:00 nad ranem toczyły się będą prace konserwacyjne. W tym czasie zajęty będzie tylko jeden z pasów ruchu, więc kierowcy będą mieli możliwość przejechania.



Kursowała będzie także komunikacja autobusowa. Alternatywą dla tunelu jest przeprawa promowa. Nocą promy Bielik kursują co godzinę - "o pełnych" - z nabrzeża wyspy Uznam i "w pół do" z Warszowa.