Mieszkańcy o Fabryce Wody. Cieszy bliskość obiektu, martwią ceny

Już wkrótce nastąpi otwarcie Fabryki Wody w Szczecinie. Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina o opinie na temat wyglądu nowego aquaparku, jego lokalizacji, ale i cen.

W skład nowego obiektu będą wchodziły m.in. baseny, zjeżdżalnie, sauny czy też centrum edukacyjne.Mieszkańcy cieszą się z nowego obiektu, ale martwią ich jednak ceny: - My jesteśmy mieszkańcami drugiej strony Szczecina, ale będziemy odwiedzać. - Planuję tu przychodzić, mam dosłownie dwa przystanki, więc jest blisko... - Gryfino jest niestety daleko, tutaj będziemy mieli na miejscu aquapark. - Z tego co zdążyłam spojrzeć to ceny są dopasowane do możliwości... - Być może są lekko zawyżone... Z drugiej strony co teraz nie jest drogie? Może tak trzeba do tego po prostu podejść.Pierwsi testerzy Fabryki Wody mają skorzystać z basenów już w marcu.