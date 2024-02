Słynna "Baba z Piasku" zbliża się do setki... Chce pobić rekord [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Słynna "Baba z Piasku", zbliża się do setki, ale nie chodzi o wiek, a 100 tysięcy zebranych długopisów.

Dorota Bogdanowicz z Piaska, koło Cedyni to największa kolekcjonerka długopisów w Polsce.



Od czasu naszej ostatniej wizyty ponad dwa lata temu, do kolekcji pani Doroty dołączyły rzadko spotykane długopisy m.in. pisząca gaśnica, lizak, siekiera, gitara, a nawet grzebień do pisania.



- Wolałabym powiedzieć: "mam największą kolekcję brylantów", ale mam największą kolekcję długopisów w Polsce. Nieoficjalnie już powinnam dobijać do setki. Muszę to teraz policzyć i poukładać. Tu mam długopis "WC", ostatnio też zakupiłam długopis "grzebień" i "gaśnicę". Nie tylko ilość, ale też jakość jest ciekawa... Każdy z nas kiedyś pisał zwykłym niebieskim, a teraz można pisać, zmazywać i podświetlać tekst. W szkole czy na studiach pisałam jednak piórem... - opowiada pani Dorota.



"Babka z Piasku" chce pobić rekord Guinnessa na 260 tysięcy długopisów, aby pomóc w pobiciu tego rekordu wystarczy odwiedzić Dorotę Bogdanowicz w Piasku i przywieźć... kilka długopisów.